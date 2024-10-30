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ЗСУ на Курщині рятують місцевих жителів від російських КАБів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ на Курщині рятують місцевих жителів від російських КАБів
Жителька Лебедівки змушена була покинути свою домівку
фото: скріншот із відео

Цивільна інфраструктура знищується, і місцевим мешканцям не залишається нічого, окрім як просити про допомогу

Російські війська втрачають людяність, знищуючи все живе навколо. Міста Курщини потерпають від обстрілів російських КАБів. Наприклад, на Лебедівку за останні дні скинули 16 авіабомб. Загалом на Суджанський район було скинуто майже півтори сотні бомб, що призвело до масштабних руйнувань та загибелі людей і тварин. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа».

Цивільна інфраструктура знищується, і місцевим мешканцям не залишається нічого, окрім як просити про допомогу. «Більше тут робити нічого. Сьогодні прилетіло, коня вбило. Голова відлетіла», – зі сльозами розповідає мешканка Лебедівки.

Під звуки обстрілів українські військові проводять евакуацію, рятуючи людей, які змушені покидати свої домівки, усвідомлюючи, що їхня держава їх вже поховала. Для Путіна ці люди – ніщо. Водночас село Свердлікове залишилось лише на карті – росіяни зрівняли його з землею ракетами, не залишивши жодного живого місця.

«Усе, з Богом. Тільки тихенько, без сліз», – говорить сім'я з маленькими дітьми, залишаючи свій дім. Навіть діти знають, що авіабомби скидають росіяни, а українські військові приходять на допомогу.

Крім того, жителі Курщини звертаються до рідних. Вони просять клопотати перед Путіним, щоб були організовані «зелені коридори».

«Де ж Володимир Володимирович? Він що спить? Він не бачить, що відбувається у Курській області?», – плаче старенька росіянка.

Раніше Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України. 

Також 92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві.

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Теги: військові держава інфраструктура Офіс президента росіяни Курщина

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