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Обстріл Дніпропетровщини: голова облради звернувся до громадян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини: голова облради звернувся до громадян
фото ілюстративне

Лукашук закликав місцевих жителів мінімізувати споживання електроенергії

Російські загарбники нанесли удар по Кам’янському району Дніпропетровщини, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі. Є масштабні руйнування. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

Лукашук закликав місцевих жителів мінімізувати споживання електроенергії. 

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Нагадую про важливість мінімізації споживання електроенергії. Нині одне з наших головних завдань – заощадження ресурсів», – йдеться в повідомленні.

Щодо інших районів області – день минув тихо.

Як повідомлялося, російські окупанти всю ніч гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворог сім разів накрив район вогнем із «Градів» та важкої артилерії.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

Також цієї ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300.

Теги: війна росія Україна Дніпропетровщина

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