Військовий розповів, яка зброя може допомогти ЗСУ прогнати ворога до кордонів

Зараз росіяни нас переграють у засобах БпЛА

Ворога можна переграти саме дронами. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Я переконаний, що саме дронами можна ворога переграти. Я не хочу сказати, що тільки дронами, але... Якщо в нас буде більше дронів, якість застосування у нас набагато краща, ніж у ворога, я переконаний, що можна суттєво посилити і продавити ворога по деяких напрямках», – сказав військовослужбовець.

Фірсов зазначив, що зараз ворог нас переграє в засобах БпЛА.

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«Ідеться про кількість і про якість саме дронів... У них є далекобійні дрони, які літають на 70 кілометрів, розвідувальні дрони, які літають на 100 кілометрів. Якщо б у нас такі дрони були у великій кількості, повірте мені, ми б уже і війну або закінчили, або десь звітували, що ми вже майже на кордоні. Я зараз не жартую і не перебільшую це. Дрони справді важливі, я б сказав, що дрони саме зараз – це все», – підсумував військовослужбовець.

Раніше голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про морські дрони «з сюрпризами» вітчизняного виробництва.