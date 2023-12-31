Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст
Василь Малюк привітав українців із Новим роком
фото: СБУ

Генерал Малюк розповів, що надихнуло створити морські дрони «Sea Baby»

Очільник СБУ генерал Василь Малюк заявив, що боротися з ворогом допомагає ментальний зв’язок між українськими воїнами різних поколінь. Про це йдеться в його новорічному привітанні.

Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога.

«Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців», – сказав генерал.

За його словами, ментальний зв’язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи у боротьбі з ворогом. 

«Не дарма унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони «Sea Baby», якими ми вразили Кримський міст і чимало російських військових кораблів, – була створена саме за прототипом козацької чайки», – наголосив голова СБУ. 

Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

«Ми працюємо разом із побратимами з Сил оборони у найгарячіших точках війни – від Херсонщини до Донеччини. Наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії РФ. Це наш щоденний внесок у Перемогу!» – розповів Василь Малюк.

Також очільник СБУ зазначив, що українці точно знають, що вони захищають і за що воюють.

«Бажаю кожній українській родині злагоди, щастя й добробуту. З новими роком», – привітав Василь Малюк.

Нагадаємо, СБУ вперше показала морські дрони, якими відвойовує Чорне море. «Sea Baby», як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі об’єкти: «Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується».

До слова, українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля.

Читайте також: «Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
Теги: Василь Малюк розробка Кримський міст українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
13 грудня, 17:42
Українські історики переконані, що висновки щодо операції викликані політичними причинами
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
4 грудня, 11:14
Українці не хочуть повертатися додому через проблеми безпеки та відсутність можливостей для існування
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: результати опитування
25 грудня, 10:19
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин
Юрчишин відповів, чи зміняться для журналістів правила виїзду за кордон після втечі Печія
25 грудня, 23:10
Військовозобов'язані мають змогу служити на тій посаді, яку самі ж і оберуть
Українці можуть самі обирати бригаду для мобілізації – ЗСУ
27 грудня, 13:56
Ірландія залучатиме приватних забудовників до спорудження модульних містечок для біженців
Українці в Ірландії отримають нове житло: уряд країни оприлюднив план
7 грудня, 10:56
Українці мають боргові зобов'язання перед банками Польщі
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
8 грудня, 09:06
Ворог може цинічно атакувати Україну під час масових заходів
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
6 грудня, 11:53
Павло Зібров зізнався, що переклад був зроблений на прохання прихильниць Олександр
Павло Зібров переклав свій старий хіт українською
23 грудня, 15:45

Події в Україні

Лубінець розповів, як РФ намагається використати родичів полонених проти України
Лубінець розповів, як РФ намагається використати родичів полонених проти України
Голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст
Голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
Багатодітні чоловіки не можуть виїхати з України: коментар ДПСУ
Багатодітні чоловіки не можуть виїхати з України: коментар ДПСУ
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
57K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
18K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
15K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
12K
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
6797
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua