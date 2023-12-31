Голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст

Генерал Малюк розповів, що надихнуло створити морські дрони «Sea Baby»

Очільник СБУ генерал Василь Малюк заявив, що боротися з ворогом допомагає ментальний зв’язок між українськими воїнами різних поколінь. Про це йдеться в його новорічному привітанні.

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Малюк назвав 2023 рік ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога.

«Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців», – сказав генерал.

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За його словами, ментальний зв’язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи у боротьбі з ворогом.

«Не дарма унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони «Sea Baby», якими ми вразили Кримський міст і чимало російських військових кораблів, – була створена саме за прототипом козацької чайки», – наголосив голова СБУ.

Генерал Малюк підкреслив, що Служба безпеки надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів, і запевнив, що цього року спецслужбі вдалося виконати чимало задуманих спецоперацій на суші й на морі.

«Ми працюємо разом із побратимами з Сил оборони у найгарячіших точках війни – від Херсонщини до Донеччини. Наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії РФ. Це наш щоденний внесок у Перемогу!» – розповів Василь Малюк.

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Також очільник СБУ зазначив, що українці точно знають, що вони захищають і за що воюють.

«Бажаю кожній українській родині злагоди, щастя й добробуту. З новими роком», – привітав Василь Малюк.

Нагадаємо, СБУ вперше показала морські дрони, якими відвойовує Чорне море. «Sea Baby», як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі об’єкти: «Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується».

До слова, українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля.