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Дрони атакували завод, де виготовляють компоненти до «Іскандерів» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дрони атакували завод, де виготовляють компоненти до «Іскандерів» (відео)
фото із соцмережі

Удару зазнав один із найбільшийхзаводів мікроелектроніки Росії 

У ніч на 30 грудня у Брянську два безпілотники атакували завод «Кремній» у Брянську. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Це одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії. На ньому, зокрема виготовляють компоненти для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».

Вибух прогримів приблизно о 00:05. Він був настільки сильним, що його почули усі жителі Совєтского району Брянська.

Чи вдалося російським ППО збити дрони, достеменно невідомо. Про постраждалих на даний момент інформації немає.

Проте губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що «над містом Брянськ підрозділами РЕБ знищено безпілотник літакового типу».

«Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці», – звітував він.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що в ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями.

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Теги: вибух росія війна безпілотник

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