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Українські дрони вразили більшість намічених цілей у РФ – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські дрони вразили більшість намічених цілей у РФ – ISW
Українські сили, ймовірно, вразили багато з намічених цілей
фото ілюстративне

Міноборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в ніч з 29 на 30 грудня

Українські безпілотники, запущені протягом останньої доби, ймовірно, уразили багато з намічених цілей у Росії, як це можна припустити, судячи з різниці у звітних даних. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Білгорода, Тули, Твері та Брянська.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Аналітики зазначають, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території Росії. Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод «Кремній Ел». Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет «Іскандер» та систем ППО «Панцир». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що «над містом Брянськ підрозділами РЕБ знищено безпілотник літакового типу». Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Білгороді, Тулі, Твері, Москві.

«Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога», – додають джерела.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що в ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями.

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Теги: росія Міноборони РФ безпілотник

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