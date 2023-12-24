СБУ вперше показала морські дрони, якими відвойовує Чорне море

Дрон «Мамай» може розганятися до 110 км/год

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки «Sea Baby», але й використовуючи інший дрон, що має назву «Мамай». Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше – військовому журналісту Андрію Цаплієнку. Такожу у службі відкрили деякі деталі їх виробництва.

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Так, «Мамай» наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Дрон СБУ «Мамай» фото: СБУ

Водночас «Sea Baby», як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі об’єкти: «Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується».

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Дрон СБУ «Sea Baby» Фото: СБУ

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат «Адмірал Макаров». А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії «Самум» та «Павєл Державін», танкер «SIG», десантний корабель «Оленегорскій горняк», а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру «Ніколай Муру» та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю «Владімір Козицький».

Дрон СБУ «Sea Baby» фото: СБУ

Нагадаємо, українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля.