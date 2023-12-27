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Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії
Російське міноборони звітувало про збиття двох безпілотників
фото ілюстративне

Безпілотники залетіли вглиб Росії щонайменше на 350 км

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії фото 1

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також стверджує, що над областю вночі був збитий безпілотник.

«Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються», – йдеться у телеграм-каналі губернатора.

Про проліт як мінімум двох безпілотників у телеграмі писали жителі Волгодонська – міста на Цимлянському водосховищі на сході Ростовської області. Від Волгодонська до найближчої точки фронту – близько 350 км.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил. На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: війна вибух росія безпілотник

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