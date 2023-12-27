Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії

Російське міноборони звітувало про збиття двох безпілотників

Безпілотники залетіли вглиб Росії щонайменше на 350 км

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

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«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей», – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також стверджує, що над областю вночі був збитий безпілотник.

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«Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються», – йдеться у телеграм-каналі губернатора.

Про проліт як мінімум двох безпілотників у телеграмі писали жителі Волгодонська – міста на Цимлянському водосховищі на сході Ростовської області. Від Волгодонська до найближчої точки фронту – близько 350 км.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

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Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил. На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.