Росія перекидає сучасне озброєння з Сирії до Лівії – WSJ

Російські вантажні літаки доставили обладнання ППО, включаючи радари для систем перехоплення С-400 та С-300 на лівійські бази

Російська Федерація виводить системи протиповітряної оборони та іншу сучасну зброю з баз у Сирії та перекидає їх до Лівії, намагаючись зберегти військову присутність на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Лівії.

Як зазначають джерела, російські вантажні літаки доставили обладнання ППО, включаючи радари для систем перехоплення С-400 та С-300, із Сирії на бази на сході Лівії, підконтрольні союзнику Кремля – головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіфи Хафтар.

Росія також вивела з Сирії війська, військові літаки та озброєння, значно скоротивши свою присутність. Видання зазначає, що тепер росіяни, ймовірно, намагаються використати ще одного старого союзника в Лівії, щоб зберегти вплив у регіоні та підтримати військово-морську присутність у цьому районі.

У Лівії вже присутні бойовики ПВК «Вагнер», які забезпечують Хафтару захист від угрупувань, що підтримуються Туреччиною, на заході країни. Вони використовують військові об'єкти на сході країни, включаючи авіабазу, як транзитний хаб до інших африканських країн.

Минулого року російські високопосадовці вже зустрічалися з Хафтаром, щоб обговорити можливість довгострокових угод про використання портів Бенгазі та Тобрук. За словами джерела WSJ у Вашингтоні, Росія розглядає можливість модернізації об'єктів у Тобруку, щоб розмістити російські військові кораблі.

Нагадаємо, Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка.

Як повідомлялося, Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада.

До слова, РФ наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.