Марін Ле Пен може повалити французький уряд через 48 годин – Politico

Франція иоже отримати відставку уряду меншості

Голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин. Про це пише газета Politico.

За інформацією видання, прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє має останній шанс залишитися при владі. Для цього він має задовольнити вимоги партії Ле Пен «Національне об'єднання» щодо проекту бюджету держави на 2025 рік.

У разі, якщо Барньє відмовиться виконувати вимоги опозиції, пропозицію про відставку уряду висуне «Новий народний фронт» а її, у свою чергу, підтримає партія Ле Пен.

Раніше стало відомо, що Франція перебуває на межі політичної кризи, оскільки уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикує втратити довіру парламенту. Уряд сформований правоцентристами та консерваторами, але залежить від підтримки однієї з великих парламентських фракцій: соціалістів або ультраправого «Національного об’єднання».

Зазначається, що після переговорів із Барньє лідер соціалістів у Сенаті Патрік Каннер заявив, що не отримав достатніх гарантій для підтримки уряду. Він також критикував політику президента Емманюеля Макрона, яка, за його словами, призвела до «безпрецедентного дефіциту». Водночас відставку президента Франції Еммануеля Макрона підтримують 63% громадян країни. Це випливає з опитування компанії Elabe.