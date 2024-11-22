Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
фото ілюстративне з відкритих джерел

Головні новини проти ночі 22 листопада

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини, Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані, росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі подій

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини

У Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Він розповів, що у Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало декілька потужних вибухів.

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це глава держави написав у соцмережі.

«Сьогодні Путін взнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабів і жорстокості цієї війни, цінні порушення Рос Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучено Північну Корею до війни проти України – контингент у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плувати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, країни, Америка, всі інші європейські країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалася вже понад тисячу днів», – наголосив Володимир Зеленський.

Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані

У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді найближчими днями. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.  

«Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться», – зазначив Гончаренко.

Народний депутат Тарас Батенко підтвердив слова Гончаренка.

«Є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Нас проінформували. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки», – прокоментував він.

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині

Партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

«АТЕШ» розповів, що близько пів року тому їх агент підписав контракт зі ЗС РФ і був направлений один з навчальних центрів операторів безпілотників. Після навчання він був розподілений в одну з бригад на відповідну посаду і направлений у зону бойових дій на території Донецької області України.

Під час служби там він постійно передавав різну оперативну інформацію Силам оборони України. Зокрема і дані про розташування штабів і складів із боєприпасами.

«Деякий час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по яких було завдано удару», – зазначили партизани.

Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg

Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляють спецслужби, російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати «інсайдерів» оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію у персоналу, або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах.

«Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки», – йдеться в спільному бюлетені Національного центру контррозвідки і безпеки, Федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США.

Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State

Російським військам вдалось захопити населений пункт Дальнє на Донеччині. Про це інформують аналітики каналу Deep State.

«Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього», – йдеться в повідомленні.

Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США

Майбутній президент США Дональд Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. Про це повідомляє Bloomberg.

«Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край», – заявив Трамп у своєму пості на платформі Truth Social.

Трамп зазначає, що «Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки». 

Читайте також:

Теги: депутат війна путін Олексій Гончаренко Володимир Зеленський навчання Україна ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості
Окупанти скинули авіабомбу на ринок у Куп’янську: семеро постраждалих (оновлено)
24 жовтня, 13:44
Головні події ночі 26 жовтня
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
26 жовтня, 07:00
Кучма наголосив, що Лукашенко змушений постійно маневрувати між Путіном та Сі Цзіньпінем
Кучма назвав Лукашенка «слугою двох панів» і пояснив, як українцям ставитися до Білорусі
30 жовтня, 12:40
Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти
Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти
4 листопада, 18:27
Росіяни мародерствують в Селидово
Росіяни мародерять в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState
1 листопада, 03:59
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
14 листопада, 01:14
За словами очільника зовнішньополітичного відомства Литви, нова стратегія для підтримки України має базуватися на аспекті силі
МЗС Литви про підтримку України: Стратегія Європи провалилася
18 листопада, 20:40
Держдеп США заявив, що у Молдові вибори пройшли демократично
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
4 листопада, 22:48
Військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру
15 листопада, 21:59

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
64K
Померла співачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
41K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
28K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини
Сьогодні, 06:09
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua