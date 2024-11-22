У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч

Головні новини проти ночі 22 листопада

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини, Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані, росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі подій

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини

У Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Він розповів, що у Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало декілька потужних вибухів.

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це глава держави написав у соцмережі.

«Сьогодні Путін взнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабів і жорстокості цієї війни, цінні порушення Рос Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучено Північну Корею до війни проти України – контингент у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плувати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, країни, Америка, всі інші європейські країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалася вже понад тисячу днів», – наголосив Володимир Зеленський.

Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані

У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді найближчими днями. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться», – зазначив Гончаренко.

Народний депутат Тарас Батенко підтвердив слова Гончаренка.

«Є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Нас проінформували. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки», – прокоментував він.

Партизани допомогли знищити російський підрозділ операторів БпЛА на Донеччині

Партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

«АТЕШ» розповів, що близько пів року тому їх агент підписав контракт зі ЗС РФ і був направлений один з навчальних центрів операторів безпілотників. Після навчання він був розподілений в одну з бригад на відповідну посаду і направлений у зону бойових дій на території Донецької області України.

Під час служби там він постійно передавав різну оперативну інформацію Силам оборони України. Зокрема і дані про розташування штабів і складів із боєприпасами.

«Деякий час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по яких було завдано удару», – зазначили партизани.

Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg

Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляють спецслужби, російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати «інсайдерів» оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію у персоналу, або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах.

«Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки», – йдеться в спільному бюлетені Національного центру контррозвідки і безпеки, Федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США.

Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State

Російським військам вдалось захопити населений пункт Дальнє на Донеччині. Про це інформують аналітики каналу Deep State.

«Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього», – йдеться в повідомленні.

Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США

Майбутній президент США Дональд Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. Про це повідомляє Bloomberg.

«Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край», – заявив Трамп у своєму пості на платформі Truth Social.

Трамп зазначає, що «Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки».