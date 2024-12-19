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З ремонтників – у піхоту: чому переводять військових

Deutsche Welle
glavcom.ua
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З ремонтників – у піхоту: чому переводять військових
Новобранці 21-го батальйону спецпризначення окремої президентської бригади, Донецька область, листопад 2024 року

Українське військо намагається заповнити нестачу бійців на фронті

Українське військо намагається заповнити нестачу бійців на фронті. Зокрема й за допомогою переведення військових фахівців у піхоту. Чи вирішує це проблему, розбиралась DW.

Українському війську критично не вистачає людей, водночас новобранці не мають належної підготовки та мотивації, продовжують нарікати військові. Крім того, за їхніми словами, серед мобілізованих переважають старші чоловіки, які мають проблеми зі здоровʼям та не можуть виконувати найважчу у війську роботу – піхотинську.

На думку опитаних DW військових, командування намагається вирішити цю проблему за допомогою переведення військових фахівців у піхоту. Останнім часом подібних переведень стає дедалі більше, стверджують військові. З огляду на чутливість теми, DW не розкриває їхні імена та підрозділи.

Кого переводять у піхоту

«Я – хлопець зі Збройних сил України. Я повинен володіти всіма навичками», – розмірковує 23-річний військовослужбовець із позивним «Хребет». Він служив за контрактом у військово-морських силах. Після початку повномасштабного вторгнення навчався роботі з американським ракетним комплексом Hellfire у Норвегії. Працював із ним на Донеччині, був нагороджений відзнакою «Золотий хрест». Згодом став інструктором – готував новобранців для ракетної батареї.

Проте півтора місяці тому «Хребет» отримав наказ про переведення. «Відібрали контрактників, молодих й підготовлених», – згадує хлопець. Так він опинився в одній із бригад морської піхоти, що тримає оборону на Курахівському напрямку, наразі одному з найважчих.

До свого переведення «Хребет» поставився з розумінням. «Людей не вистачає, треба допомогти. Це головний для мене виклик», – каже він. Проте, за його спостереженнями, інколи командири використовують переведення в піхоту, аби змотивувати бійців або покарати їх. «Будеш погано служити – підеш у штурмовики», – наводить приклад «Хребет».

Новобранці 59-ї окремої мотопіхотної бригади тренуються на полігоні, Покровський район Донецької області, вересень 2024 року
Новобранці 59-ї окремої мотопіхотної бригади тренуються на полігоні, Покровський район Донецької області, вересень 2024 року
Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Які причини переведення у піхоту

Спеціалістів дійсно переводять через критичну нестачу піхотинців, погоджуються опитані DW військовослужбовці. Крім цього, називають ще одну причину – нестачу озброєння, з якими працюють фахівці. Інструктор однієї з мотопіхотних бригад згадує, як навесні цього року в піхоту перевели низку операторів БПЛА. «Бо дронів немає, а піхота треба», – пояснює він.

За його словами, до піхоти часто попадають бійці підрозділів, які переходять у підпорядкування до більших бригад. «До прикладу, нам у батальйон дають 50 чоловік. Серед них уже не залишилось піхотинців, є лише мінометники. А в нашому батальйоні є свої мінометники, вже досвічені. Нам треба піхота», – розповідає інструктор.

Він навчав піхотинців, переведених із різних спеціальностей, зокрема з протиповітряної оборони. Серед них, каже інструктор, були військові, від яких на попередньому місці служби вимагали хабар за збереження спеціальності. «Сюди потрапили ті, які не змогли відкупитися, - додає військовий. – Корупція нікуди не ділась».

Бійці мобільної вогневої групи на чергуванні, Запорізький напрямок, вересень 2024 року
Бійці мобільної вогневої групи на чергуванні, Запорізький напрямок, вересень 2024 року
Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

У Генеральному штабі ЗСУ, відповідаючи на запит DW, не назвали причини переведень фахівців у піхоту. Посилаючись на закритий характер інформації, там не відповіли, чи існують подібні розпорядження та які категорії військовослужбовців є пріоритетними для переведення в піхоту.

Які наслідки має переведення в піхоту

Наразі місця переведених у піхоту фахівців займають переважно мобілізовані, які за станом здоровʼя не можуть обіймати бойові посади. Так сталось і в одному з ремонтних полків, розповідає військовий, який проходить там службу. За його словами, з початку листопада з його полку перевели понад 300 спеціалістів. Натомість новобранці, які їх замінили, не мають відповідних знань і навичок. «Вони не займаються ремонтом. Вони ходять в наряди, рубають дрова», – каже військовий.

Військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади показує гармату, Часів Яр Донецької області, листопад 2023 року
Військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади показує гармату, Часів Яр Донецької області, листопад 2023 року
Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

«У полк приїхала комісія. Наказ – перевести всіх, хто придатні, в піхоту, – згадує він. – Людей, які проходили навчання за кордоном, які є спеціалістами з ремонту закордонної техніки. 20-річних, яких схилили підписати контракти на службу саме в цьому полку. Я розумію, що піхоти не вистачає, але мені не зрозуміло, чому переводять спеціалістів із ремонтних груп».

Він заперечує, що ці переведення повʼязані з відсутністю техніки для ремонту. «Нам є що ремонтувати. У зимовий період техніки в ремонті завжди більше», – запевняє військовий.

Нераціональне використання людського ресурсу

Переведеннями спеціалістів у піхоту незадоволені й командири, чиї підрозділи поповнюють такими новобранцями. «Нам це жодним чином не допомогло, – каже інструктор однієї з мотопіхотних бригад. – Багато хто з них навіть не вміє стріляти з автомату. Їм потрібна належна підготовка - хоча би місяць, а не два-три дні».

Кілька тижнів тому інструктор тренував майбутніх піхотинців – танкістів із розформованого батальйону. Незабаром перша група новобранців зайшла на позиції. «Направду, їх уже немає – хто безвісти зниклий, хто 200, хто 300, хто в СЗЧ пішов, - каже військовий. – Наш напрямок, Покровський, дуже важкий».

Про дезертирство і СЗЧ бійців, переведених у піхоту, говорять і в інших підрозділах. Зокрема, в одній з бригад ТрО військовий залишив свою частину щойно дізнався про своє переведення у піхоту.

Боєць 28-ї окремої механізованої бригади керує розвідувальним дроном, Бахмутський район Донецької області, вересень 2023 року
Боєць 28-ї окремої механізованої бригади керує розвідувальним дроном, Бахмутський район Донецької області, вересень 2023 року
Фото: Hanna Sokolova/DW

Інструктор однієї з мотопіхотних бригад нарікає на нераціональне використання людського ресурсу. Він наводить приклад новоствореної бригади, яка була укомплектована навченими фахівцями, зокрема з крупнокаліберних кулеметів. Тим не менш, коли ця бригада зайшла на Покровський напрямок, спеціалістів відправили на позиції як піхоту, згадує інструктор. «Потім, за два дні, мені приганяють шістьох бійців і кажуть до вечора зробити з них кулеметників, бо їх треба відправляти на завдання. Я питаю, де ж поділися вже навчені кулеметники. А вони в піхоті», – обурюється він.

Нестача людей і демотивація

«Я не бачу сенсу в тому, що переводять танкістів, артилеристів, дронщиків у піхоту», – продовжує інструктор. Водночас він визнає критичну нестачу бійців у піхоті. «Ворог переважає своєю чисельністю. Якщо у нас сидить 5 бійців в окопі, вони пускають на них 15 бійців», – додає військовий.

За його спостереженнями, армія РФ просувається не лише за рахунок чисельності піхоти, а й завдяки прикриттю артилерією та дронами. Натомість Україні бракує як людей, так і озброєння, підсумовує інструктор. Саме це, а також ненадійність західних союзників, демотивує бійців, які воюють вже не перший рік, підсумовують опитані DW військові.

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Теги: ремонт озброєння військові навчання військова техніка ЗСУ фронт

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