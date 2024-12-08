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Окупанти знову просунулись на Донеччині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти знову просунулись на Донеччині – DeepState
Триває 1019-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся біля Відродження , Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного , Сторожевого та в Торецьку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

«Ворог просунувся біля Відродження , Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного , Сторожевого та в Торецьку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1019-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: окупанти ЗСУ Донеччина війна фронт

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