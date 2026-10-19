Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування
Підприємство призупинило роботу, а розмір завданих збитків ще оцінюють.
Українсько-німецьке підприємство «2К», яке виготовляє побутову хімію та косметичні засоби, повідомило про масштабні руйнування внаслідок російської атаки. Виробничі потужності, інфраструктура й офісні приміщення зазнали пошкоджень, а роботу компанії призупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємства в Instagram.
За інформацією компанії, внаслідок російського удару пошкоджено кілька важливих складових її роботи – виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення. Підприємство оцінює завдані збитки. Остаточних даних про їхній розмір наразі немає.
У компанії також повідомили, що серед співробітників постраждалих немає. Водночас виробництво тимчасово зупинене. Коли підприємство зможе відновити роботу, у повідомленні не уточнюється.
Наразі немає підтверджених даних про точну суму збитків, масштаби руйнувань кожного об’єкта та строки відновлення виробництва. Ці деталі можуть стати відомими після завершення оцінювання наслідків атаки.
Що відомо про компанію «2К»
ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К» зареєстроване у Хмельницькому. За даними інвестиційного профілю міста, підприємство спеціалізується на виробництві побутової хімії та косметичної продукції.
Асортимент компанії, згаданий у профілі, охоплює пральні порошки, гелі для прання, рідке мило, засоби для видалення жиру й плям, а також косметичні засоби на природних компонентах. У документі зазначено, що продукцію реалізують в Україні та експортують за кордон. Основний вид діяльності підприємства в реєстрових даних – виробництво мила, мийних засобів і засобів для чищення та полірування.
Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати українську промислову та логістичну інфраструктуру. У жовтні після російських ударів зазнали значних пошкоджень об’єкти бізнесу на Хмельниччині. Зокрема, «Главком» повідомляв про наслідки атаки на логістичний центр «Епіцентру» в Хмельницькому, де, за даними компанії, було знищено близько 85% товарів на складі.
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