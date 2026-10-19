Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування

Коли підприємство зможе відновити роботу, у повідомленні не уточнюється

Підприємство призупинило роботу, а розмір завданих збитків ще оцінюють.

Українсько-німецьке підприємство «2К», яке виготовляє побутову хімію та косметичні засоби, повідомило про масштабні руйнування внаслідок російської атаки. Виробничі потужності, інфраструктура й офісні приміщення зазнали пошкоджень, а роботу компанії призупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємства в Instagram.

За інформацією компанії, внаслідок російського удару пошкоджено кілька важливих складових її роботи – виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення. Підприємство оцінює завдані збитки. Остаточних даних про їхній розмір наразі немає.

У компанії також повідомили, що серед співробітників постраждалих немає. Водночас виробництво тимчасово зупинене. Коли підприємство зможе відновити роботу, у повідомленні не уточнюється.

Наразі немає підтверджених даних про точну суму збитків, масштаби руйнувань кожного об’єкта та строки відновлення виробництва. Ці деталі можуть стати відомими після завершення оцінювання наслідків атаки.

скрин: 2k_family__gmbh / Instagram

Що відомо про компанію «2К»

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К» зареєстроване у Хмельницькому. За даними інвестиційного профілю міста, підприємство спеціалізується на виробництві побутової хімії та косметичної продукції.

Асортимент компанії, згаданий у профілі, охоплює пральні порошки, гелі для прання, рідке мило, засоби для видалення жиру й плям, а також косметичні засоби на природних компонентах. У документі зазначено, що продукцію реалізують в Україні та експортують за кордон. Основний вид діяльності підприємства в реєстрових даних – виробництво мила, мийних засобів і засобів для чищення та полірування.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати українську промислову та логістичну інфраструктуру. У жовтні після російських ударів зазнали значних пошкоджень об’єкти бізнесу на Хмельниччині. Зокрема, «Главком» повідомляв про наслідки атаки на логістичний центр «Епіцентру» в Хмельницькому, де, за даними компанії, було знищено близько 85% товарів на складі.