Російські дрони атакували Хмельниччину: загорілася нафтобаза

Росія атакувала область кілька разів, сили ППО працювали по повітряних цілях

Унаслідок атаки безпілотників на Хмельниччині виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби», – зазначив Тюрін.

За його словами, упродовж 15 жовтня ворог неодноразово атакував область безпілотниками. Працювали сили протиповітряної оборони, є збиття. У повітряному просторі регіону залишаються ворожі дрони.

«Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях», – закликав очільник області.

У повідомленні не вказано масштаб пожежі, обсяг пошкоджень, чи є постраждалі та чи вдалося загасити вогонь. Назву й власника нафтобази теж не називали. Інформація уточнюється.

Повітряну тривогу на Шепетівщині оголосили о 19:09, станом на 23:24 вона тривала.

Що відбувалося на Хмельниччині раніше

Уранці 15 жовтня Тюрін повідомляв, що протягом доби сили ППО збили або подавили 10 російських безпілотників. Тоді в Кам'янець-Подільському районі виникла пожежа на території одного з підприємств, яку оперативно ліквідували рятувальники. Про постраждалих не повідомлялося.

У ніч на 14 жовтня росіяни атакували дронами Хмельницький і Шепетівський райони. За даними ДСНС, загорілися підприємства, через падіння уламків спалахнула автозаправна станція в Хмельницькому районі, двоє людей дістали легкі поранення. У самому Хмельницькому уламки спричинили пожежі у двох приватних будинках. До гасіння однієї з пожеж на підприємстві залучили 80 рятувальників і 22 одиниці техніки. За даними Тюріна, протягом 13–14 жовтня ППО збила або подавила 13 безпілотників.

Компанія «Епіцентр» заявила, що протягом 13 жовтня «шахеди» десять разів атакували її найбільший логістичний центр у Хмельницькому, внаслідок чого знищено близько 85% товарів. Це дані компанії.

Хмельниччина потерпала від атак і раніше. 13 вересня росіяни спричинили пожежі у житловому будинку та на території підприємства в Хмельницькому районі, а ППО збила або подавила 12 дронів.

Нагадаємо, 19 вересня російська атака також спричинила пожежу на території підприємства в Хмельницькому районі. Рятувальники ліквідували займання, про загиблих і травмованих не повідомлялося.