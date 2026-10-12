Росія атакувала виробничий комплекс Roshen у Вінниці

Працівників підприємства вдалося вчасно евакуювати

Виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen у Вінниці зазнав російського удару. Завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації вдалося зберегти життя працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву корпорації Roshen.

За інформацією компанії, під час російської атаки спрацювала система оповіщення, що дозволило оперативно організувати евакуацію персоналу. Завдяки вжитим заходам вдалося уникнути загибелі працівників.

Водночас у корпорації звернули увагу на поширення російською пропагандою повідомлень про нібито використання підприємств Roshen для виробництва безпілотників.

Компанія категорично заперечила такі твердження та наголосила, що її виробничі потужності використовуються виключно для виготовлення кондитерської продукції.

У корпорації підкреслили, що виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об'єктом і не має стосунку до виготовлення озброєння чи іншої продукції військового призначення.

Зокрема, підприємства Roshen не здійснюють виробництва безпілотників, попри відповідні заяви, які поширюють російські інформаційні ресурси.

У компанії наголосили, що атаки на підприємства харчової промисловості становлять загрозу для цивільних працівників та можуть призвести до руйнування виробничих потужностей. Крім того, такі удари загрожують збереженню робочих місць і стабільності постачання продукції.

У Roshen зазначили, що поширення неправдивих тверджень про діяльність підприємств не змінює їхнього цивільного призначення та не може бути виправданням російських атак.

У своїй заяві Roshen наголосила на необхідності проведення розслідування обставин російського удару по виробничому комплексу у Вінниці. Компанія також закликала надати належну правову оцінку діям осіб, відповідальних за атаку.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 12 жовтня завдали удару по Вінниці.