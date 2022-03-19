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    Економіка та фінанси

    Німецький офіс Metro пригрозив українцям через тиск щодо виходу з Росії

    Погрожували відключити магазини в нашій країні від поставок товарів &ndash; Дубілет - Німецький офіс Metro пригрозив українцям через тиск щодо виходу з Росії
    Погрожували відключити магазини в нашій країні від поставок товарів – Дубілет
    фото з відкритих джерел

    У Metro вважають, що продажі в Росії не мають впливу на війну в Україні

    Німецький офіс компанії Metro погрожував українській філії блокуванням поставок товару через його тиск на корпорацію щодо виходу з російського ринку. Про це розповів бізнесмен і ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет із посиланням на співробітників «Метро в Україні».

    За словами Дубілета, український офіс Metro з першого дня війни звертався в німецький офіс із вимогою закрити бізнес в Росії. Однак там відмовлялися, мотивуючи, що продажі в РФ не мають впливу на війну в Україні.

    «Ба більше, за словами українських співробітників німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні», – написав Дубілет.

    Зазначається, що рішення залишатися в Росії Рада директорів компанії ухвалювала без обговорення зі співробітниками.

    «Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях – вони стверджують, що рішення залишатися в Росії Рада директорів приймала без обговорення зі співробітниками. Всіх просто поставили перед фактом», – розповіли українські співробітники Metro, слова яких переказує Дубілет.

    Дубілет також нагадав, що в 2014 році Metro AG перереєструвала два магазини в окупованому Криму (Сімферополь і Севастополь) на окрему юридичну особу в РФ, щоб уникнути санкцій.

    Нагадаємо, міжнародна торговельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами.

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    Теги: росія окупанти метро війна бізнес Севастополь Сімферополь Україна окупація Дмитро Дубілет #stoprussia
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    Німецький офіс Metro пригрозив українцям через тиск щодо виходу з Росії