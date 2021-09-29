Колишній танкіст «ДНР» хотів «відбілитися» через програму СБУ, але сідає до в’язниці

На початку 2019 року обвинувачений вирішив повернутися до своїх батьків на територію, яка підконтрольна українській владі (на фото: ексбойовик крайній зліва).

Обвинувачений отримував зарплату у розмірі 15 тис. російських рублів

Жовтневий районний суд Маріуполя призначив дев’ять років позбавлення волі колишньому учаснику «ДНР» Роману Кособрюхову за участь у терористичній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 вересня.

За матеріалами справи у квітні 2015 року обвинувачений погодився на пропозицію свого знайомого і вступив до підрозділу терористичної організації «ДНР», який дислокувався у Макіївці. Там йому дали боєздатну машину БМП-1, на якій брав участь у тренуваннях на полігон в Торезі Донецької області.

Весною 2016 року Кособрюхов був закріплений за танковим батальйоном «Дизель» (військова частина 08810) терористичної організації «ДНР», в якому керував танком Т-72. Взимку 2018 року терорист вступив до незаконного збройного формування «разведывательная рота 5 отдельной бригады 1 Армейского корпуса Министерства обороны в/ч 08805» на посаду снайпера. За час служби він перебував на передових позиціях (на лінії зіткнення) в районі промислової зони на околицях Докучаєвська Донецької області та під час бойових чергувань здійснював спостереження за підрозділами Збройних сил України.

У січні 2019 року Кособрюхов зав’язав із терористами і восени цього ж року намагався перетнути лінію розмежування, їдучи до родичів у Покровськ, але його затримали співробітники СБУ.

У суді колишній танкіст «ДНР» наполягав, що не брав участі в бойових діях на боці «ДНР». Розповів, що йому видали автомат Калашникова і платили за службу 15 тис. російських рублів. На початку 2019 року обвинувачений вирішив повернутися до своїх батьків на територію, яка підконтрольна українській владі. Він вважав, що підпадає під дію програми СБУ «На тебе чекають вдома» (програма діє в рамках законодавства України та розрахована на осіб, які не усвідомлювали протиправного характеру своїх дій та пішли «служити» до складу незаконних формувань «Л/ДНР» – «Главком»), оскільки не брав участі у бойових діях з військовослужбовцями ЗСУ. При перетині лінії розмежування його затримали співробітники СБУ. Наголосив, що хотів по приїзду до батьків, звернутися до органів СБУ з повідомленням про те, що раніше брав участь у незаконних збройних формуваннях.

Однак суд наголосив, що провина обвинуваченого доведена повністю і його дії варто кваліфікувати за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу як участь у терористичній організації.

До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою в Маріупольському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв «Главком», у вересні Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним першого заступника з організації та ведення бойових дій командира танкового батальйону 11 полку 1 АК «ДНР» Андрія Гніденка в участі у терористичній організації та призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку липня Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «бригади Восток» (нині – це 11 Дунайсько-Єнакіївський полк 1 армійського корпусу народного ополчення «ДНР») Олега Заходякіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла.