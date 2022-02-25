Росіяни хочуть вразити нашу психіку – Арестович

У Миколаєві знищили ворожий десант

Те, що зараз відбувається – третя фаза шоку та трепету, який намагаються навести російські військові. Головний задум всієї цієї історії, не матеріальний чи територіальний ефект, а психологічний – зім'яти та придушити. Так вважає ексрадник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

«Відповідно, для того, щоб вона провалилася, від кожного з нас вимагається нескладна річ – не пригнічуватися і не змінюватись. Зробити це неважко. До цього треба розуміти: що відбувається і цілі того, що відбувається», – розповів він.

Цілями росіян є: психологічний колапс кожного з нас та всієї нашої системи в цілому.

«Не маючи сили придушити нас кількісно і якісно, росіяни зробили ставку на посадку нашої психіки. Головним завданням є зробити так, щоб ми самі припинили опір і здалися. Давайте подивимося на технічні засоби та методи.

У міру наближення військ противника (колона! колона! колона!) у містах було активізовано диверсантів, завдано чергових ракетних та артилерійських ударів, викинуто гелікоптерний десант у Миколаєві, та спроба морського – в Одесі. Все це – безпосередньо після настання вечірнього часу, щоб не спали та психологічно виснажувалися. Але подивимося на військових. Будучи зараз основною групою ризику, вони нервують набагато менше за інших. Чому? Зайняті справою та добре розуміють, що відбувається. Що відбувається вам буде комусь розповісти (наприклад, я). А ось чим зайнятися – треба знайти собі самому», – порадив Арестович.

Якщо вам вистачає нервів та увага на більше, подумайте ось про що: ймовірність громадянській людині загинути від руки диверсанта або від попадання бомби/ракети менша, ніж від метеориту. Звісно, такі випадки бувають. Але й метеорит, буває, влучає. Важливо розуміти – хвиль такої інтенсивності багато бути не може, ресурси не дозволять. Тобто, запас особливо міцних психологічних сил нам потрібен ще два-три дні. Далі, мимоволі, напруга спадатиме.

«Якщо ви молодші, то турбота про інших, або участь у бійці безпосередньо – найкращі ліки. Чи візьмуть Київ, Миколаїв, Одесу? У Миколаєві десант знищили – спільними діями НГУ та СБУ. Взяти Одесу, Київ, Харків, мільйонники, за умови, що вони не хочуть здаватися – дуже складне завдання. І після перших спроб, вона взагалі може бути відкинута. А ось буде чи ні – залежить від нас.

Пам'ятайте: це сучасна війна, ніхто не ходить в атаку в лобові, на смерть і за першої ж загрози, зіткнення, прагне відійти, покликати допомогу, спробувати інший напрямок… А якщо ми ще трохи постараємось… То маємо всі шанси. НАТО нарешті прокинулося. РФ виснажуються військові запаси складного озброєння типу крилатих ракет.

Тримаємося, не здаємось, воюємо, допомагаємо один одному. Президент та Офіс у Києві керують обороною країни. Подивіться на карту українського вторгнення. Порівняйте – наскільки велика вільна Україна і як малі територіальні захоплення РФ? То хто з нас повинен хвилюватися?», – заспокоїв українців ексрадник Банкової.

Нагадаємо, хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних.

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