У Миколаєві окупанти обстрілюють військову інфраструктуру
Голова ОДА розповів про ситуацію під Миколаєвом
скріншот із відео
Ворожі обстріли ведуться по аеродромі
Увечері 25 лютого окупанти обстрілюють військову інфраструктуру в Миколаєві.
Під вогнем противника аеродром, склад паливно-мастильних матеріалів на Херсонському шосе, 100. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
«Корабельний район уточнюємо», – сказав він.
У місті очікують обстріли, оголошена повітряна тривога.
Також російські окупанти завдали точкових ударів по аеродрому в Миргороді
Нагадаємо, Щастя розбите на 80%. Голова Луганської ОДА повідомив про ситуацію в області.
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