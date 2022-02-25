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    Події в Україні

    У Миколаєві окупанти обстрілюють військову інфраструктуру

    Голова ОДА розповів про ситуацію під Миколаєвом - У Миколаєві окупанти обстрілюють військову інфраструктуру
    Голова ОДА розповів про ситуацію під Миколаєвом
    скріншот із відео

    Ворожі обстріли ведуться по аеродромі

    Увечері 25 лютого окупанти обстрілюють військову інфраструктуру в Миколаєві.

    Під вогнем противника аеродром, склад паливно-мастильних матеріалів на Херсонському шосе, 100. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

    «Корабельний район уточнюємо», – сказав він.

    У місті очікують обстріли, оголошена повітряна тривога.

    Також російські окупанти завдали точкових ударів по аеродрому в Миргороді

    Нагадаємо, Щастя розбите на 80%. Голова Луганської ОДА повідомив про ситуацію в області.

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    Теги: окупанти війна Миколаїв
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    У Миколаєві окупанти обстрілюють військову інфраструктуру