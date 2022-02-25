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    У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула військова

    У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула &laquo;свободівка&raquo; Ірина Цвіла - У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула військова
    У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула «свободівка» Ірина Цвіла
    фото: Олег Тягнибок

    Ірина була у батальйоні СІЧ та Легіоні Свободи

    Сьогодні, 25 лютого, у Києві, під час бою, коли на столицю України напали російські окупанти, загинула Ірина Цвіла. Про це повідомив голшова партії Свобода Олег Тягнибок.

    «Сьогодні у боях за Київ загинула наша Посестра, свободівка Ірина Цвіла. Герой московсько-української війни, боєць Батальйону СІЧ та Легіону Свободи. Вічна пам‘ять і слава! Ми переможемо у цій війні. І помстимося», – написав він.

    У мережі пишуть, що Ірина Цвіла була за фахом вчителькою.

    Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: окупанти мер час
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    У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула військова