У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула військова

У Києві під час боїв з російськими окупантами загинула «свободівка» Ірина Цвіла

Ірина була у батальйоні СІЧ та Легіоні Свободи

Сьогодні, 25 лютого, у Києві, під час бою, коли на столицю України напали російські окупанти, загинула Ірина Цвіла. Про це повідомив голшова партії Свобода Олег Тягнибок.

«Сьогодні у боях за Київ загинула наша Посестра, свободівка Ірина Цвіла. Герой московсько-української війни, боєць Батальйону СІЧ та Легіону Свободи. Вічна пам‘ять і слава! Ми переможемо у цій війні. І помстимося», – написав він.

У мережі пишуть, що Ірина Цвіла була за фахом вчителькою.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.