Генштаб повідомив оновлені дані про втрати ворога

Генштаб повідомив оновлені дані про втрати ворогаграфіка
Ворожа армія щодня отримує на горіхи від ЗСУ
фото: Генштаб
У рашистів поменшало на дві сотні людей та десятки техніки
Генштаб ЗСУ повідомив, що про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали:
- особовий склад – приблизно 18 500 осіб,
- танки ‒ 676 од,
- бойові броньовані машини ‒ 1858 од,
- артилерійські системи – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаки – 150 од,
- гелікоптери – 134 од,
- автомобільна техніка – 1322 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, відомі загальні бойові втрати противника станом на вчора.
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