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    Події в Україні

    Генштаб повідомив оновлені дані про втрати ворога

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    Ворожа армія щодня отримує на горіхи від ЗСУ - Генштаб повідомив оновлені дані про втрати ворога
    Ворожа армія щодня отримує на горіхи від ЗСУ
    фото: Генштаб

    У рашистів поменшало на дві сотні людей та десятки техніки

    Генштаб ЗСУ повідомив, що про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали:

    • особовий склад – приблизно 18 500 осіб,
    • танки ‒ 676 од,
    • бойові броньовані машини ‒ 1858 од,
    • артилерійські системи – 332 од,
    • РСЗВ - 107 од,
    • засоби ППО - 55 од,
    • літаки – 150 од,
    • гелікоптери – 134 од,
    • автомобільна техніка – 1322 од,
    • кораблі /катери – 7 од,
    • цистерни з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.
    • спеціальна техніка – 25.
    • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються.

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    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Нагадаємо, відомі загальні бойові втрати противника станом на вчора.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб повідомив оновлені дані про втрати ворога