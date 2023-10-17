Візит Путіна до Китаю несе ризики для України – розвідка

Розвідка відстежує будь-яку поїздку Путіна

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю несе ризики для України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Юсов наголосив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

За словами розвідника, сьогодні Росія для всіх – сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють.

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«А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії», – сказав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він проведе два дні.

Разом із ним приїхав прем’єр Угорщини Віктор Орбан.