Візит Путіна до Китаю несе ризики для України – розвідка
Розвідка відстежує будь-яку поїздку Путіна
Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю несе ризики для України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Юсов наголосив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.
За словами розвідника, сьогодні Росія для всіх – сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють.
«А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії», – сказав Юсов.
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він проведе два дні.
Разом із ним приїхав прем’єр Угорщини Віктор Орбан.
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