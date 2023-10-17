Путін приїхав до Пекіна з дводенним візитом

У Китаї Путін буде два дні – 17 та 18 жовтня

Президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він проведе два дні. Про це повідомляє видання ТАРС.

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Зазначається, що Путін проведе переговори з президентом В'єтнаму У Ван Тхіонгом, прем'єр-міністром Королівства Таїланд Сеттхой Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом. Також він візьме участь у III Міжнародному форумі «Один пояс – один шлях».

Окрім цього, у вівторок президент Росії доєднається до церемонії офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

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Нагадаємо, напередодні офіційного візиту до Пекіна російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю китайському телебаченню. У розмові очільник Кремля довго перераховував позитивні риси глави КНР Сі Цзіньпіна та відкрито лестив йому. Путін згадав «обґрунтованість, далекоглядність і стратегічний розум Сі Цзіньпіна.

Раніше стало відомо, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка запланована на 18 жовтня, відбудеться у двох форматах.

Як повідомлялося раніше, візит Путіна до Пекіна був анонсований ще влітку цього року.

Зазначимо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.