Визволення українських територій. Банкова розповіла про подальші плани

Радник Офісу президента зазначив, що зараз на Луганському та Донецькому напрямках вкрай важка ситуація

На сьогодні влада і військові опрацьовують плани деокупації всіх українських територій від окупантів. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Уніан».

«Триває розробка планів щодо деблокади акваторії Азовського моря, щодо ЗАЕС і Запорізької області, відпрацьовується сценарне звільнення лівобережної Херсонщини, щоб позбавити мобільності російське угруповання, зосереджене в Криму», – сказав він.

Подоляк наголосив, що деокупація територій – це важка робота, тому не потрібно завищувати очікування і чекати швидких перемог.

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«Коли звільнили швидко Харківську область, всі очікували, що так піде все і далі, але на якийсь час все пригальмувалося, і люди дещо розчарувалися. Зараз Херсон знову дає підйом, і всі говорять: »Давайте завтра заберемо Крим!« Ні, це буде довга копітка робота, яка дасть свої плоди», – зазначив він.

Радник ОП нагадав, що зараз на Луганському та Донецькому напрямках вкрай важка ситуація.

«...Я розумію, що на тлі херсонської ейфорії це йде на другий план, але ми дивимося прагматично. У напрямку Бахмута, Соледара та Авдіївки йдуть важкі бої», – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.