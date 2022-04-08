Обстріл Краматорська: загинуло 39 людей, серед них четверо дітей

Серед поранених – значна кількість у важкому стані

Унаслідок обстрілу рашистами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинули 39 людей. Серед загиблих було четверо дітей. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«39 загиблих, серед яких четверо дітей. СБУ вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального кодексу – порушення законів і звичаїв війни», – написав Дехтяренко у Facebook.

За даними голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, станом на 13.00 відомо про 87 поранених.

«Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську. Серед поранених – значна кількість важких», – написав Кириленко у Facebook.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули понад 30 людей, зокрема двоє дітей, і понад 100 поранені.

У Нацполіції повідомили, що ракета влучила в тимчасову залу очікування, де перебували сотні людей, котрі чекали на евакуаційний потяг. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що поранених у Краматорську, за попередніми підрахунками, близько 300.