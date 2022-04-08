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    Події в Україні

    Удар по вокзалу Краматорська. Влада оприлюднила кількість загиблих

    Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі - Удар по вокзалу Краматорська. Влада оприлюднила кількість загиблих
    Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі
    фото з відкритих джерел

    На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб

    П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.Влада очікує, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися.

    ІЗ 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. У Нацполіції повідомили, що ракета влучила в тимчасову залу очікування, де перебували сотні людей, котрі чекали на евакуаційний потяг. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що поранених у Краматорську, за попередніми підрахунками, близько 300.

    Радник голови ОПУ Олексій Арестович стверджує, що удар по вокзалу у Краматорську – завчасно спланована атака

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар по вокзалу Краматорська. Влада оприлюднила кількість загиблих