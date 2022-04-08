Удар по вокзалу Краматорська. Влада оприлюднила кількість загиблих

Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі

На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб

П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро − діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.Влада очікує, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися.

ІЗ 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. У Нацполіції повідомили, що ракета влучила в тимчасову залу очікування, де перебували сотні людей, котрі чекали на евакуаційний потяг. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що поранених у Краматорську, за попередніми підрахунками, близько 300.

Радник голови ОПУ Олексій Арестович стверджує, що удар по вокзалу у Краматорську – завчасно спланована атака

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