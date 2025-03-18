Україна готується до запуску цифрової гривні: Нацбанк повідомив деталі

Цифрова гривня стане новою альтернативною формою грошей

В Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Національного банку України Олексія Шабана.

Як зазначається, цифрова гривня стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами.

«Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш – не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна», – каже Шабан.

Як зазначив посадовець, цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення», обмежують використання коштів лише на відповідні категорії товарів, що підвищує ефективність таких ініціатив.

За словами Шабана, цифрова гривня буде поєднанням безготівкових грошей і аналогу готівки, що потребує прямого контролю центробанку. Нацбанк планує запуск пілотного проєкту для тестування технологічних аспектів е-гривні. Це відбудеться в реальному середовищі, де учасники, зокрема підприємці та власники гаманців, зможуть перевірити, як працює нова валюта.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль.

Як повідомлялося, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.

До слова, законопроєкт про цифрову валюту, який готують у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Національним банком, буде готовий у першому кварталі 2025 року.