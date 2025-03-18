Після слів про Зеленського прем'єр Моді доєднався до соцмережі Трампа

Прем'єр-міністр Нарендра Моді в понеділок доєднався до платформи соціальних мереж Truth Social, що належить президенту США Дональду Трампу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приєднався до соціальної мережі президента США Дональда Трампа Truth Social. Це сталось уже за кілька годин після того, як американський лідер поділився там посиланням на інтерв'ю глави індійського уряду з блогером Лексом Фрідманом. Саме у цьому інтерв'ю Моді емоційно звернувся до президента Зеленського, називаючи його «братом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Indian Express.

Про це Моді написав у своєму першому дописі, супроводживши його фотографією 2019 року з заходу в Г'юстоні, де вони з президентом Трампом тримаються за руки, вітаючи присутніх.

«Радий бути в Truth Social. З нетерпінням чекаю на можливість поспілкуватися з усіма ентузіастами тут і взяти участь у змістовних бесідах у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Пояснимо, що під час тригодинного подкасту з Фрідманом прем'єр розповів про свої зв'язки та дружбу з Трампом і США. Він згадав подію Howdy Modi на переповненому стадіоні NRG у Г'юстоні у вересні 2019 року та те, як Трамп слухав його промову в аудиторії.

«У нас був захід у Г'юстоні. І президент Трамп, і я були там, і весь стадіон був переповнений на заході в США. Хоча переповнені стадіони – це звичайне явище для політичного мітингу», – сказав прем'єр-міністр Моді.

Він також окремо подякував Трампу, який поширив його інтерв'ю на своїй сторінці у соцмережі назвавши президента США «дорогим другом »

Truth Social – це соціальна мережа, створена компанією Trump Media & Technology Group (TMTG), що належить Трампу. Вона позиціонується як платформа для свободи слова та була розроблена як альтернатива таким сервісам як X та Facebook, особливо після того, як Трамп був заблокований на цих платформах.

Незабаром після приєднання до платформи прем'єр-міністр Індії підписався на Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса. Пізніше Моді зробив ще один допис, показавши як він із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Луксоном відвідує «місце глибокої віри та історії» – Гурдвара Ракаб Гандж Сахіб.

До слова, за добу на сторінку прем'єр-міністра Моді у Truth Social підписалось 23,7 тис. людей.

Нагадаємо, ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дійшли домовленості укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця 2025 року.