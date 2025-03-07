€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком

Фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського транспорту та покращення транспортної інфраструктури

Уряд України підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на €2 млрд. Кошти підуть на реконструкцію та відновлення України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль та сайт уряду.

Як зазначили в уряді, кошти направлять на проєкти у сфері енергетики, транспорту, експортної інфраструктури, а також на відновлення шкіл, лікарень, водо- і теплопостачання.

Серед іншого, планується розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури. Це зокрема стосується ініціативи «Шляхи солідарності» для покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг. Уряд виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році.

До слова, Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізка вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Богатій.