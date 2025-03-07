Головна Світ Економіка
search button user button menu button

€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком
Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд
фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського транспорту та покращення транспортної інфраструктури

Уряд України підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на €2 млрд. Кошти підуть на реконструкцію та відновлення України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль та сайт уряду.

Як зазначили в уряді, кошти направлять на проєкти у сфері енергетики, транспорту, експортної інфраструктури, а також на відновлення шкіл, лікарень, водо- і теплопостачання.

Серед іншого, планується розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури. Це зокрема стосується ініціативи «Шляхи солідарності» для покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг. Уряд виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році.

До слова, Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізка вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Богатій.

Читайте також:

Теги: енергетика міністр дороги освіта гроші ремонт фінансування житло Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критики Трампа кажуть, що скорочення дипломатичної присутності США ризикує підірвати лідерство й залишити небезпечний вакуум для Китаю і Росії
Все заради економії? США закриють низку консульств у Європі
Сьогодні, 09:07
Як відомо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
1 березня, 16:39
На столику помітний пояс Олександра Усика
Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США
28 лютого, 19:02
Зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти через підроблений QR-код
В Україні з’явилася нова шахрайська схема з QR-кодами
26 лютого, 06:39
Любов Любчик, Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу українців
Українські школярі вчаться у Європі… російською. Головна освітянка Світового Конґресу українців б’є на сполох
15 лютого, 16:00
Любов Любчик, Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу Українців
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
14 лютого, 06:15
На обізнаність підлітків у фінансових питаннях також вплинув соціально-економічний статус
18% українських підлітків не вміють ухвалювати фінансові рішення: дослідження
11 лютого, 17:52
У січні сумарний обсяг виданих позик становив 441 млрд рублів
Російські банки почали масово відмовляти населенню у кредитах
10 лютого, 13:19
Ендрю Гвінн написав низку расистських і сексистських коментарів у групі WhatsApр
Скандал у Британії: міністр охорони здоров'я побажав смерті пенсіонерці
10 лютого, 08:52

Економіка

€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком
€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком
Тисячі людей у ​​Європі залишилися без зарплати через рідкісний збій
Тисячі людей у ​​Європі залишилися без зарплати через рідкісний збій
Туреччина встановила квітковий рекорд до 8 березня
Туреччина встановила квітковий рекорд до 8 березня
Яєчна криза у США: громадяни почали здавати курей в оренду
Яєчна криза у США: громадяни почали здавати курей в оренду
Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США
Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
17K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
11K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
8590
Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua