Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина

У лютому, за даними НБУ, надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП

Міжнародні резерви України станом на 1 березня становлять $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП за відсутності надходжень від міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні.

Так, за даними НБУ, в лютому надійшло $255 млн від розміщення валютних ОВДП (Облігацій внутрішніх державних позик). Водночас уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу $341,6 млн, з яких:

$275,3 млн – борг перед Світовим банком;

$54,1 млн – борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

$12,2 млн – обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.

«Чистий продаж валюти Національним банком зменшився у лютому на 19,4%. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту. Він є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – наголошує НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль.

Також Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро. Як зазначив заступник Пишного Юрій Гелетій, зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%, на готівковому ринку – 22-23%.