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$10 тис. за фейкову інвалідність. Очільниця Фастівської міжрайонної МСЕК постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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$10 тис. за фейкову інвалідність. Очільниця Фастівської міжрайонної МСЕК постане перед судом
В ході слідства накладено арешт на майно лікарки з метою забезпечення конфіскації майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Лікарка пообіцяла за винагороду чоловіку, який не мав на це права, оформити III групу інвалідності 

Виконувачку обов'язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання $10 тис. хабаря. За ці гроші вона обіцяла чоловіку, який не мав на це права, оформити III групу інвалідності за станом здоров’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Лікарка обіцяла за винагороду чоловіку, який не мав на це права, оформити III групу інвалідності
Лікарка обіцяла за винагороду чоловіку, який не мав на це права, оформити III групу інвалідності
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі повідомили, що за домовленістю чоловіка було фіктивно оформлено на стаціонар лікарні, де пацієнт мав проходити необхідні обстеження, також його проінструктували як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили наче у нього справді є проблеми з ногою.

«За сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності», – йдеться у повідомленні.

Виконувачку обов'язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання хабаря
Виконувачку обов'язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання хабаря
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК комунального закладу «Обласне бюро медико-соціальної експертизи», яку було викритого на вимаганні та одержанні грошей за встановлення 50-річному чоловіку третьої групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

В ході слідства накладено арешт на майно лікарки з метою забезпечення конфіскації майна. 

Нагадаємо, на Сумщині працівник одного з РТЦК та СП вимагав хабар за виключення чоловіка з реєстру ухильників від військової служби. Як зазначили правоохоронці, у листопаді 2024 року громадянин дізнався про своє включення до реєстру ухилянтів, після чого звернувся до працівника РТЦК та СП, який запропонував допомогу за винагороду.

До слова, головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» Тетяну Крупу, підозрювану у незаконному збагаченні, звільнено з посади. Підставою для звільнення з 24 лютого 2025 року послужила ліквідація медичного закладу, який очолювала вищезгадана головлікарка. Крім цього, голова облради доручила ліквідаційній комісії медзакладу провести з Тетяною Крупою «розрахунок при її звільненні, відповідно до законодавства». У коментарі «Главкому» один із членів ліквідаційної комісії повідомив: Крупа може розраховувати на компенсацію коштів за невикористану відпустку. Як згодом дізнався «Главком», ідеться про 28-30 тис. грн.

Теги: прокуратура гроші арешт майно МСЕК Київщина корупція в Україні

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