Трамп похизувався, що виграв чемпіонат з гольфу у власному клубі

Медіа підрахували, що це вже, ймовірно, шості за два місяці президентства вихідні, які глава держави проводить у своїх маєтностях у Палм-Біч за грою в гольф

Трамп з якоїсь причини зауважив, що цей турнір для нього «можливо, останній»

Президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

Водночас Трамп з якоїсь причини зауважив, що цей турнір для нього «можливо, останній».

«Я щойно виграв чемпіонат гольф-клубу, мабуть, мій останній, у Міжнародному гольф-клубі Трампа, в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Така велика честь!» – зазначив Трамп.

Очільник США додав також повідомив, що у клубі має відбутися вечеря з нагородженням.

скриншот: Truth Social

До слова, медіа підрахували, що це вже, ймовірно, шості за два місяці президентства вихідні, які глава держави проводить у своїх маєтностях у Палм-Біч за грою в гольф.

Нагадаємо, міністерство оборони США продовжує виділяти бюджетні кошти на утримання військових полів для гольфу, незважаючи на зусилля адміністрації президента Дональда Трампа щодо скорочення видатків федерального уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Intercept.

Пентагон володіє приблизно 145 полями для гольфу і вклав у їх підтримку сотні мільйонів доларів за останні десятиліття, зазначили автори статті.

До слова, члени організації Palestine Action здійснили акти вандалізму на території гольф-курорту Тернберрі у Шотландії, власником якого є президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», про це пише ВВС.

Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах «фото звіт» своїх дій. На одному знімку видно двоповерхову будівлю, заляпану червоною фарбою. На іншій – паркан із непристойними написами на адресу Трампа тією ж червоною фарбою.