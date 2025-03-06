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Ломбардні королі України. Названо осіб, які контролюють найбільші мережі ломбардів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ломбардні королі України. Названо осіб, які контролюють найбільші мережі ломбардів
ПТ «Ломбард № 1» ТОВ «Контракт – Груп» і Компанія» – має 228 філій по всій країн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше відокремлених підрозділів – 286 – налічує ПТ «Ломбард «Перший» ТОВ «Мікрофінанс» і Компанія»

За даними Комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ), станом на лютий 2025 року до Державного реєстру фінансових установ внесено 108 ломбардів, з яких 102 мають чинну ліцензію НБУ на здійснення діяльності. Крім того, 99 юридичних осіб зареєстрували відокремлені підрозділи (філії). Найбільша кількість філій знаходиться на Дніпропетровщині (500), Одещині (306), Харківщині (243) та місті Києві (457). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

У дослідженні йдеться, що деякі ломбарди мають сотні філій. Найбільше відокремлених підрозділів – 286 – налічує ПТ «Ломбард «Перший» ТОВ «Мікрофінанс» і Компанія». Ця компанія входить до фінансово-промислової групи «Група родини Петренко», бізнес якої охоплює не лише фінансові послуги, а й виробництво та реалізацію ювелірних виробів, зокрема через мережу «Золотий вік».

Ще один учасник цієї групи – ПТ «Ломбард № 1» ТОВ «Контракт – Груп» і Компанія» – має 228 філій по всій країні. Згідно з даними про структуру власності компанії, опублікованими на сайті НБУ, її кінцевим бенефіціаром є Тарас Петренко, син Романа Петренка. Обидва ломбарди ведуть діяльність під брендом «Перший».

Також значну кількість філій – 417 – мають ломбарди, що працюють під брендом «Скарбниця». Серед них:

  1. ТОВ «Ай ломбард», заснований у 2023 році, з мережею зі 101 філії;
  2. ТОВ «Ломбард «Є гроші», зареєстрований у 2023 році, зі 100 філіями;
  3. ТОВ «Ломбард «Дім мікрофінанс» відкрився у 2023 році та має 71 філію;
  4. ТОВ «Ломбард «Кредит юкрейн», створений у 2023 році, з 77 філіями;
  5. ПТ «Заставне товариство «Скарбниця», яке працює з 1995 року та має 68 філій.

Бенефіціарами цих п’яти компаній є Андрій Хірсін (зареєстрований на Мальті), а також Олександр Титаренко та Євген Білаш.

Ще одна компанія, ПТ «ТОВ «Климко» і Компанія «Ломбард капітал», має 189 філій та працює під брендом «Капітал». Її бенефіціаром є Олена Приходько із Запоріжжя. На сайті цього ломбарду в розділі «Контакти» вказана ще одна компанія – ПТ «Ломбард «Компроміс» Нікітіч Н.В. і Компанія», яка володіє 194 філіями. Її власником є Володимир Нікітіч, що також має частку в ПТ «Нікітіч і Компанія «Ломбард «Карат», який отримав ліцензію на діяльність ломбардів.

Крім того, 5% статутного капіталу ПТ «Ломбард «Компроміс» Нікітіч Н.В. і Компанія» належить Наталії Нікітіч, яка є співвласницею ПТ «Нікітіч і компанія «Ломбард капітал». Останній має 31 філію та заробив 19,4 млн грн за дев’ять місяців 2024 року.

Ще два ломбарди, ПТ «Ломбард «Сейф» і ПТ «Ломбард синдикат – Плюс Якименко і Компанія», разом мають 143 філії. Вони працюють під брендом «Синдикат» і за дев’ять місяців 2024 року отримали 23,9 млн грн доходу. Одним із бенефіціарів цих компаній є Павло Гульцов з Одеської області.

Нагадаємо, за даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ, кількість ломбардів в Україні за останні п'ять років зменшилась майже втричі – з 302 компаній у 2020 році до 108 станом на лютий 2025 року. Водночас розмір їхніх активів майже не змінився: у листопаді 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році.

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Теги: Київ ломбард Дніпропетровщина Україна Харківщина українці Одещина бізнес гроші бізнесмен

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