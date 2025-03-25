Правоохоронці з фейковою інвалідністю отримали стільки пенсійних виплат, як коштує тисяча FPV-дронів

За версією слідства, чиновники та правоохоронці з фейковою інвалідністю отримують до 80 тис. грн пенсії щомісячно

П’ятий місяць ДБР здійснює досудове розслідування за фактами шахрайства і привласнення чужого майна

У 2023 року чиновники та правоохоронці з фейковою інвалідністю отримали понад 20 млн грн пенсійних виплат. Ця сума еквівалентна вартості 1 тис. FPV-дронів (у середньому така «пташка» коштує майже 20 тис. грн), які через ProZorro закупляє місцева влада та військові частини.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на відомості досудового розслідування, яке з жовтня 2024 року веде Головне слідче управління ДБР, «зацікавлені державні службовці та правоохоронці, достовірно знаючи про неправдивість отриманих документів, використовують їх шляхом подачі до органів соціального захисту населення, з метою незаконного отримання пенсії по інвалідності за рахунок бюджетних коштів». На підставі даних про встановлення групи інвалідності органи соціального захисту населення нараховують та виплачують таким особам пенсію з інвалідності, розмір якої складає від 2 до 80 тис. грн в місяць.

П’ятий місяць ДБР здійснює досудове розслідування за фактами шахрайства і привласнення чужого майна дані: судовий реєстр

Слідство хотіло через суд отримати доступ до медико-експертних справ, які зберігалися у комунальному закладі охорони здоров’я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи». Як з’ясувалося, наразі це неможливо, оскільки їх вилучило НАБУ, а суд арештував у рамках кримінальної справи щодо колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Більше того, як зазначено у клопотанні детектива НАБУ, нині вилучені медико-експертних справ перебувають у державній установі, яка досліджує та перевіряє обґрунтованість рішень про призначення групи інвалідності державним службовцям та правоохоронцям.

Додамо, що п’ятий місяць ДБР здійснює досудове розслідування за фактами шахрайства, надання неправомірної вигоди, привласнення чужого майна і підробка документів.

Як повідомляв «Главком», Міністерство охорони здоровʼя скасувало інвалідності 74 з 526 прокурорів, які їх мають. Водночас Офіс генерального прокурора не звільнив жодного з них. Починаючи з листопада 2024 року працівники ДБР повідомили про підозру лише двом з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє посадовців отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн грн.

У Хмельницькій області Міністерство охорони здоровʼя скасувало рішення МСЕК 13 прокурорам, а в інших областях України – 61. Тим часом Офіс генерального прокурора заявив не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Окремо «Главком» дізнався: керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний, який має групу інвалідності, отримав підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу). За версією слідства, у червні 2020 року прокурор Наконечний безпідставно оформив II групу інвалідності пожиттєво. Довідку про інвалідність видала Кам’янець-Подільська МСЕК. Слідчі ДБР, які ведуть розслідування, допитали реєстратора вказаної МСЕК, яка зазначила: медичні документи Сергія Наконечного надійшли на розгляд не від медичної установи, їх принесла невідома особа перед засіданням МСЕК. Свідок додала: до того меддокументи прокурора були на розгляді обласної МСЕК, якою тоді керувала Тетяна Крупа.

Після «МСЕК-скандалу» восени 2024 року діагнози прокурора Наконечного прискіпливо вивчали, щонайменше, дві медичні установи: Свято-Михайлівська клінічна лікарня Києва і Центральна МСЕК. Зокрема, завідувач відділення судинної хірургії київської лікарні не підтвердив діагноз Наконечного, пов’язаного з проблемами нижніх кінцівок.