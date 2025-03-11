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Зроби свій акаунт популярним: як швидко знайти своє місце під сонцем в Instagram

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зроби свій акаунт популярним: як швидко знайти своє місце під сонцем в Instagram

Інвестиція, без якої не вдасться просунути бізнес у соцмережах

Instagram давно перестав бути соцмережею для обміну думками, хизування фотографіями чи переписок зі знайомими. Нині це мегаплатформа для просування свого блогу чи бізнесу, кінцевою метою якого є монетизація. Логіка проста: більше підписників – ширша аудиторія – інтерес рекламодавців. 

Здавалося б, сиди собі, викладай приємний контент, рекламуй своїй аудиторії продукти – або власні, або ті, якими тебе щедро завалюють рекламодавці, та отримуй свої десятки чи сотні тисяч. Та не все так просто. Ця ідеальна картинка залишиться невтіленою мрією, якщо ви не зможете швидко і ефективно зробити основне: залучити підписників в інстаграм. Ба більше, багато підписників і за короткий термін.

Без накрутки фоловерів нині не обійтися
Без накрутки фоловерів нині не обійтися
фото: freepik

Будьмо відверті: якщо ще п’ять років тому ця задача була посильною для наполегливого і натхненного блогера, то нині, коли кількість охочих заробляти в Instagram вимірюється мільйонами, а алгоритми роботи соцмережі стали значно складнішими, без допомоги професіоналів не обійтися. Цього не потрібно боятися – варто сприймати розвиток власного профілю як необхідну інвестицію в бізнес, як потім неодмінно дасть свої плоди. Отже, при плануванні бізнесу – особливо на його початках – одним із перших пунктів має бути накрутка підписників в Instagram. І перший, хто готовий допомогти з цим підприємцеві чи блогеру-почтківцю, це InstaBooster.

Для чого потрібно залучати підписників в Instagram

Запустіть процес долучення активних користувачів
Запустіть процес долучення активних користувачів
фото: pexels

Залучення підписників у соцмережах – надзвичайно ефективний інструмент для ефективного просування бізнесу. Нарощування кількості фоловерів потрібно:

1. Створити правильне враження для аудиторії та потенційних рекламодавців

Профілі з парою сотень підписників не цікаві нікому. Туди не прийдуть з рекламою – бо замале охоплення. До нього навряд будуть активно долучатися нові фоловери, бо ж якщо мало підписників, то певно сторінка нецікава. Накрутка ж підписників одразу створить враження, що ваша сторінка затребувана.

2. Запустити процес долучення активних користувачів

Якщо до вас на сторінку із «накрученими» фоловерами зайде реальний постійний користувач соцмережі, вірогідність того, що він підпишеться, висока. Адже він бачить популярний затребуваний профіль і робить висновок: тут – цікавий контент.

3. Швидко наростити залученість

Як тільки до вашої сторінки почнуть долучатися активні користувачі, кількість лайків та коментарів швидко зростатиме.

4. Змусити алгоритми Instagram працювати на свою користь

Соцмережі цікаві профілі із великою кількістю підписників, з активною аудиторією. Якщо у вашого профілю ціла армія фоловерів, а віднедавна ваші дописи ще й активно лайкають та коментують, то Instagram буде частіше його демонструвати у рекомендаціях. І інерційний механізм починає працювати:

  • більша аудиторія;
  • більше нових підписників;
  • більша активність;
  • частіше потрапляння в рекомендації;
  • поява нових, органічних (тобто справжніх, активних) підписників.

5. Стати інфлюенсером

Якщо і не одразу, то принаймні закласти потенціал до того, щоб у майбутньому стати лідером думок. Логіка та сама: у профіля багато фоловерів, а значить, він авторитетний, вартий довіри.

6. Привабити рекламодавців

Тут все просто: рекламодавці бачать профіль з серйозною кількістю фоловерів і роблять висновок, що цей блогер їм точно цікавий. Щоправда, у цьому випадку треба буде ще трохи попрацювати з контентом. А оце якраз навіть початківцю під силу – на відміну від спроб самостійно залучити підписників в Instagram.

***

Отже, інвестування у розкрутку профілю в соцмережі – необхідний крок при побудові бізнесу чи бажанні монетизувати свою блогерську діяльність. Це необхідний імпульс, який одразу дасть потужний поштовх для розвитку!

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Теги: Instagram соцмережі блогер бізнес

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