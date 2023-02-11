Обшук ексвіцепрезидента США Пенса: виявлено секретний документ

Також було знайдено шість сторінок із державних документів без позначок секретності

Під час п'ятигодинного обшуку в будинку колишнього віцепрезидента Майка Пенса в Індіані Федеральне бюро розслідувань виявило документ із грифом «таємно». Про це повідомляє AP.

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Експерти в ході обшуку також знайшли шість сторінок із державних документів без позначок секретності.

«Віцепрезидент доручив своїй команді юристів продовжити співпрацю з відповідними органами та забезпечити повну прозорість при завершенні цієї справи», – заявив радник Пенса Девін О'Меллі.

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Повідомляється, що обшук був запланованим. Федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса погодили точний час у п'ятницю, 10 лютого.

За даними видання, обшук стався після того, як Пенса викликали до суду в окремому розслідуванні спроб колишнього президента Дональда Трампа скасувати вибори 2020 року. Як відомо, Пенс планує претендувати на посаду президента від республіканців у 2024 році.

Тепер Пенс став третім високопосадовцем США, чий будинок обшукали агенти ФБР на предмет секретних документів.

Готовність Пенса дозволити ФБР обшукати будинок та співпрацювати свідчить про бажання уникнути скандалу, в який торік втрапив експрезидент США Дональд Трамп.

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До слова, очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки в будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі (штат Делавер) у рамках розслідування щодо секретних документів.

Як повідомлялося, в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.