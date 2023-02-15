Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»

10-та гірничо-штурмова бригада 8 місяців без ротацій тримає позиції в жорстоких боях на Донбасі та нищить окупантів

Президент Зеленський присвоїв 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді, що дислокується в Коломиї на Івано-Франківщині, почесне найменування «Едельвейс». Відповідний указ № 80/2023 він підписав 14 лютого 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України особовим складом 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, постановляю присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування «Едельвейс», – йдеться в указі.

Тож з 14 лютого 2023 року «десятка» називатиметься 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні для нас – важливий день. Своє почесне найменування наша бригада кожного дня виборює у важких боях за Україну! Ми горді бути тими, якими ви нас усі знаєте – «Едельвейсами»! Бо для нас – це не просто квітка. Це – символ високої мети, до якої ми всі впевнено крокуємо. Перемога буде за нами!» – йдеться у дописі на Facebook-сторінці «десятки».

«Едельвейси» без упину нищать позиції окупантів та щодня виборють перемогу в боях на Донбасі. На відео вони накривають стрілецьким вогнем з армійських фургонів HMMWV опорні пункти росіян.

На кадрах видно, як військовий автомобіль буквально випалює росіян з нашої землі, не залишаючи шансів на порятунок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А так воїни 10 штурмової бригади восени «привітали» росіян зі святом Покрови. На танках.

фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада

Задача була складна й ризикована. Дорогою, яка прострілювалась ворогом, треба було підібратись на мінімально можливу відстань і розстріляти взводний опорний пункт прямою наводкою.

Два українських танки зухвало серед білого дня заїхали у сіру зону, майже під саме село Берестове. Коли до позицій росіян лишилося 300 метрів, машини зупинились і відкрили вогонь по посадці. Снаряди окупантів густо лягали біля танків, але екіпажі продовжували вести вогонь.

фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада

За даними розвідки, живих на ворожому ВОПі не залишилось. Та й самої позиції вже не було. Росіяни змушені були просто відійти до села.

Нагадаємо, що нещодавно майже сто захисників України отримали нагороди від Зеленського.