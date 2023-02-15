Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»
10-та гірничо-штурмова бригада 8 місяців без ротацій тримає позиції в жорстоких боях на Донбасі та нищить окупантів
Президент Зеленський присвоїв 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді, що дислокується в Коломиї на Івано-Франківщині, почесне найменування «Едельвейс». Відповідний указ № 80/2023 він підписав 14 лютого 2023 року.
«Зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України особовим складом 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, постановляю присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування «Едельвейс», – йдеться в указі.
Тож з 14 лютого 2023 року «десятка» називатиметься 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних Сил України.
«Сьогодні для нас – важливий день. Своє почесне найменування наша бригада кожного дня виборює у важких боях за Україну! Ми горді бути тими, якими ви нас усі знаєте – «Едельвейсами»! Бо для нас – це не просто квітка. Це – символ високої мети, до якої ми всі впевнено крокуємо. Перемога буде за нами!» – йдеться у дописі на Facebook-сторінці «десятки».
«Едельвейси» без упину нищать позиції окупантів та щодня виборють перемогу в боях на Донбасі. На відео вони накривають стрілецьким вогнем з армійських фургонів HMMWV опорні пункти росіян.
На кадрах видно, як військовий автомобіль буквально випалює росіян з нашої землі, не залишаючи шансів на порятунок.
А так воїни 10 штурмової бригади восени «привітали» росіян зі святом Покрови. На танках.
Задача була складна й ризикована. Дорогою, яка прострілювалась ворогом, треба було підібратись на мінімально можливу відстань і розстріляти взводний опорний пункт прямою наводкою.
Два українських танки зухвало серед білого дня заїхали у сіру зону, майже під саме село Берестове. Коли до позицій росіян лишилося 300 метрів, машини зупинились і відкрили вогонь по посадці. Снаряди окупантів густо лягали біля танків, але екіпажі продовжували вести вогонь.
За даними розвідки, живих на ворожому ВОПі не залишилось. Та й самої позиції вже не було. Росіяни змушені були просто відійти до села.
Нагадаємо, що нещодавно майже сто захисників України отримали нагороди від Зеленського.
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