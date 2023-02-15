Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»
Квітка едельвейсу – символ відваги та відданості – зображена на емблемі бригади разом із контурами найвищих вершин українських Карпат
фото: Суспільне

10-та гірничо-штурмова бригада 8 місяців без ротацій тримає позиції в жорстоких боях на Донбасі та нищить окупантів

Президент Зеленський присвоїв 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді, що дислокується в Коломиї на Івано-Франківщині, почесне найменування «Едельвейс». Відповідний указ № 80/2023 він підписав 14 лютого 2023 року.

«Зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України особовим складом 10 окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, постановляю присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування «Едельвейс», – йдеться в указі.

Тож з 14 лютого 2023 року «десятка» називатиметься 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних Сил України.

«Сьогодні для нас – важливий день. Своє почесне найменування наша бригада кожного дня виборює у важких боях за Україну! Ми горді бути тими, якими ви нас усі знаєте – «Едельвейсами»! Бо для нас – це не просто квітка. Це – символ високої мети, до якої ми всі впевнено крокуємо. Перемога буде за нами!» – йдеться у дописі на Facebook-сторінці «десятки».

«Едельвейси» без упину нищать позиції окупантів та щодня виборють перемогу в боях на Донбасі. На відео вони накривають стрілецьким вогнем з армійських фургонів HMMWV опорні пункти росіян.

На кадрах видно, як військовий автомобіль буквально випалює росіян з нашої землі, не залишаючи шансів на порятунок.

А так воїни 10 штурмової бригади восени «привітали» росіян зі святом Покрови. На танках.

Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс» фото 1
фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада

Задача була складна й ризикована. Дорогою, яка прострілювалась ворогом, треба було підібратись на мінімально можливу відстань і розстріляти взводний опорний пункт прямою наводкою.

Два українських танки зухвало серед білого дня заїхали у сіру зону, майже під саме село Берестове. Коли до позицій росіян лишилося 300 метрів, машини зупинились і відкрили вогонь по посадці. Снаряди окупантів густо лягали біля танків, але екіпажі продовжували вести вогонь. 

Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс» фото 2
фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада

За даними розвідки, живих на ворожому ВОПі не залишилось. Та й самої позиції вже не було. Росіяни змушені були просто відійти до села.

Нагадаємо, що нещодавно майже сто захисників України отримали нагороди від Зеленського.

Теги: Володимир Зеленський відео перемога танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Резніков
Що не так з можливою відставкою Резнікова
7 лютого, 10:52
Постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбург
Російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки
25 сiчня, 19:32
Більше не жартує. В день народження Зеленського відомі українці розповідають про нього
Більше не жартує. В день народження Зеленського відомі українці розповідають про нього
25 сiчня, 15:50
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: серед поранених діти (відео)
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: серед поранених діти (відео)
16 сiчня, 10:02
У Вільнюсі часто проходять акції на підтримку України
Зеленський присвоїв почесну відзнаку столиці Литви
24 сiчня, 14:36
Процес постачання танків Abrams Україні може розтягнутися на місяці
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
27 сiчня, 07:39
Bradley вже на шляху до України
Bradley вже на шляху до України
31 сiчня, 03:04
Правоохоронці встановили, що організаторами «вечірок» є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram та Instagram
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням: організатори можуть отримати до семи років в’язниці
2 лютого, 11:22
У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти
Санкції проти атомної галузі РФ та нові «аргументи» для МОК: звернення Зеленського (відео)
5 лютого, 21:39

Суспільство

Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»
Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»
Театральний секс-символ України відзначає 70-річчя
Театральний секс-символ України відзначає 70-річчя
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Трибу з Вінниччини
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Трибу з Вінниччини
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого
Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
48K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
25K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
20K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
18K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту