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Перша недільна проповідь Папи Лева XIV. Що було сказано про Україну

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Перша недільна проповідь Папи Лева XIV. Що було сказано про Україну
Папа Лев XIV: Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу
фото: Vatican News

Перше недільне благословення Папи Лева XIV: заклик до миру в Україні та Газі

У своє перше недільне полуденне благословення на посаді понтифіка Папа Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра, закликавши до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

З лоджії базиліки Святого Петра, перед близько 100 тис. людей, Папа Лев XIV повторив заклик «ніколи більше війни», звертаючись до світових лідерів. Це стало його першим публічним виступом з цієї лоджії після історичного обрання Папою.

Папа Лев XIV згадав про Україну, процитувавши слова Папи Франциска щодо численних конфліктів у світі, назвавши їх «третьою світовою війною по частинах».

«Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу, – сказав він. – Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого та тривалого миру».

Він також закликав до звільнення військовополонених та повернення українських дітей до їхніх родин, а також привітав нещодавнє припинення вогню між Індією та Пакистаном.

Окремо Папа Лев XIV звернувся із закликом до негайного припинення вогню в Секторі Гази, забезпечення гуманітарної допомоги для «виснаженого цивільного населення» та звільнення всіх заручників.

Понтифік також згадав, що неділя є Днем матері у багатьох країнах світу, привітавши всіх матерів, зокрема й тих, хто вже відійшов у вічність.

Нагадаємо, Папа Лев XIV розповів про бачення свого папства, визначивши штучний інтелект як одне з найважливіших питань, що стоять перед людством, та пообіцявши продовжувати деякі з основних пріоритетів Папи Франциска. 

До слова, Лев XIV рішуче виступив проти війни, розв’язаної Росією проти України, охарактеризувавши її як «імперіалістичну за своєю суттю». З відповідною заявою він виступив у перші дні свого понтифікату.

У своєму першому інтерв’ю, опублікованому 9 травня, новообраний Понтифік засудив російське вторгнення, наголосивши, що це навмисна спроба загарбання територій, вмотивована прагненням влади.

«Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади», – заявив Папа Лев XIV.

Його позиція помітно відрізняється від обережної риторики попереднього Папи Франциска, який зазнавав критики з боку українського суспільства через уникання прямих формулювань щодо агресора. 

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Теги: війна Україна Папа Римський

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