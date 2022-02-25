Оперативна інформація з Київщини: внаслідок авіаудару загинуло четверо, є поранені

У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, окупанти нанесли авіаудар по мирних жителях

У Київській області залишаються складними напрямки Буча-Гостомель-Ірпінь

На Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару. Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

«На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених», – зазначив Кулеба.

Зазначається, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча-Гостомель-Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.

На в’їзді до Вишгорода сили Нацгвардії, Нацполіції та Територіальної оборони відбивають наступ російського окупанта.

Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.