  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Оперативна інформація з Київщини: внаслідок авіаудару загинуло четверо, є поранені

    У Мар&rsquo;янівці, що у Вишгородському районі, окупанти нанесли авіаудар по мирних жителях - Оперативна інформація з Київщини: внаслідок авіаудару загинуло четверо, є поранені
    У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, окупанти нанесли авіаудар по мирних жителях
    фото з відкритих джерел

    У Київській області залишаються складними напрямки Буча-Гостомель-Ірпінь

    На Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару. Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

    «На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених», – зазначив Кулеба.

    Зазначається, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча-Гостомель-Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.

    На в’їзді до Вишгорода сили Нацгвардії, Нацполіції та Територіальної оборони відбивають наступ російського окупанта.

    Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Читайте також: Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали
    Теги: окупанти діти обстріл Київщина військові населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оперативна інформація з Київщини: внаслідок авіаудару загинуло четверо, є поранені