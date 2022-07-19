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  4. Внаслідок ракетного удару по Одещині поранення отримали чотири людини
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    Події в Україні

    Внаслідок ракетного удару по Одещині поранення отримали чотири людини

    Через ракетний удав на Одещині у будинках повилітали вікна - Внаслідок ракетного удару по Одещині поранення отримали чотири людини
    Через ракетний удав на Одещині у будинках повилітали вікна
    фото із відкритих джерел

    Зруйновано також два будинки

    Російські окупанти ввечері випустили ракети по Одеській області. Унаслідок обстрілу легкі поранення отримали чотири людини. Про це повідомив заступник голови Одеської РВА Олексій Мацулевич, передає «Суспільне».

    В результаті «прильоту» сталася пожежа в двох будинках, ще два будинки зруйновані. У багатьох вибиті шибки.

    Внаслідок удару четверо людей отримали поранення.

    На місці працюють рятувальні служби.

    Зазначимо, увечері 18 липня, в місті та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

    Нагадаємо, 18 липня близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

    Також, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

    Додамо, 18 липня росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Внаслідок ракетного удару по Одещині поранення отримали чотири людини