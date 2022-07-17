Росіяни обстріляли Запорізьку область, загорілися поля

Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення

За попередньою інформацією постраждалих та загиблих внаслідок атаки ворога немає

Жителі міста Запоріжжя та області чули низку вибухів. У Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що окупанти вдарили по території області із реактивних систем залпового вогню.

У обладміністрації повідомили, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі через обстріли.

«Близько 14:00-15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення», – зазначається у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих, загиблих немає. Також інфраструктура руйнувань не зазнала. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на декількох полях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові встановлюють на території захопленої ними Запорізької АЕС ракетні комплекси, із яких обстрілюють район Нікополя.

Як відомо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.