Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти
Пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів
Російські війська обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. В результаті є постраждалі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.
Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів.
Наразі встановлюються постраждалі особи.
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, Міністерствоі оборони Російської Федерації продовжує вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином російські окупанти хочу виправдати ймовірні удари по українських містах.
Так, згідно повідомлень окупантів під загрозою ворожих обстрілів перебуває і Соледар.