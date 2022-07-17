Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти

Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом

Пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів

Російські війська обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. В результаті є постраждалі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.

Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів.

Наразі встановлюються постраждалі особи.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, Міністерствоі оборони Російської Федерації продовжує вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином російські окупанти хочу виправдати ймовірні удари по українських містах.

Так, згідно повідомлень окупантів під загрозою ворожих обстрілів перебуває і Соледар.