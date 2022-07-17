  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти

    Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом - Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти
    Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом
    фото: Нацполіція

    Пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів

    Російські війська обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. В результаті є постраждалі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.

    Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів.

    Наразі встановлюються постраждалі особи.

    Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

    Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.

    Нагадаємо, Міністерствоі оборони Російської Федерації продовжує вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином російські окупанти хочу виправдати ймовірні удари по українських містах.

    Так, згідно повідомлень окупантів під загрозою ворожих обстрілів перебуває і Соледар.

    Теги: росія окупанти діти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти