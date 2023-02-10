Росіяни випустили вночі по Україні рекордну кількість ракет С-300

По Харківській області били з району російського Бєлгорода, по Запорізькій – з району Токмака

Під час нічної атаки російські окупанти запустили по Харківській та Запорізькій областях до 35 ракет ЗРК С-300. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

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«По Харківській області били з району російського Бєлгорода, по Запорізькій – з району Токмака, що на окупованій території Запорізької області. Загалом це був рекордний удар такими ракетами – до 35 зенітних ракет випущено по Запорізькій та Харківській областях», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

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Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні вдень російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

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До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.