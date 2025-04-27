Внаслідок удару РФ у Павлограді загинув чоловік та постраждала дитина

У Павлограді пошкоджені два багатоквартирні будинки

Вночі, 27 квітня, Росія вдарила безпілотниками по Павлограду у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що через одну з атак у Павлограді загинув чоловік та постраждала 14-річна дівчина. Вона знаходиться під наглядом лікарів.

У Павлограді пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Гучно було і у Дніпрі. У обласному центрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА написав, що оборонці неба знищили 13 безпілотників на регіоном.

Нагадаємо, вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що внаслідок удару по будинку у Кам’янському загинув чоловік. Постраждали чотири людини: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані.

Раніше ми писали, що у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.