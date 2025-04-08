Війська РФ ударили по Харкову: почалася пожежа

Місцеві жителі чули два вибухи

Російська армія ввечері 7 квітня завдала удару по Харкову, виникла пожежа, точні наслідки з’ясовують. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов, передає «Главком».

«У Харкові приліт по Київському району. На місці – пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – йдеться у дописі.

У Повітряних силах до цього повідомляли про рух ударних БПЛА на Харків.

Згодом стало відомо, що обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. «Пожежа – горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає», – написав Терехов.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

Також 8 квітня, Кривий Ріг прощався з наймолодшою жертвою російського удару – Тимофієм Цвітко. Хлопчику навіки три роки і девʼять місяців.