Безпілотники атакували Саратовську область

Міноборони РФ заявило про збиття 19 безпілотників над Саратовською областю

Вибухи розпочалися близько четвертої години ранку

Уночі 28 березня БпЛА знову атакували Російську Федерацію. Зокрема, вибухи пролунали в Енгельсі і Саратові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами очевидців, вибухи розпочалися близько четвертої години ранку.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про загрозу БпЛА, однак інших заяв стосовно атаки він не робив. Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про збиття над Саратовською областю 19 безпілотників.

Як відомо, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Як відомо, Російська Федерація втратила 96 крилатих ракет повітряного базування через удар Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2».

💥💥Атака на аеродром «Енгельс» - результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, - джерела у спецслужбах



Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також - склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами, які летять по Україні pic.twitter.com/MW8QXXxhAj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.