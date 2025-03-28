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Безпілотники атакували Саратовську область

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Безпілотники атакували Саратовську область
Міноборони РФ заявило про збиття 19 безпілотників над Саратовською областю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибухи розпочалися близько четвертої години ранку

Уночі 28 березня БпЛА знову атакували Російську Федерацію. Зокрема, вибухи пролунали в Енгельсі і Саратові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами очевидців, вибухи розпочалися близько четвертої години ранку.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про загрозу БпЛА, однак інших заяв стосовно атаки він не робив. Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про збиття над Саратовською областю 19 безпілотників.

Як відомо, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Як відомо, Російська Федерація втратила 96 крилатих ракет повітряного базування через удар Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2». 

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.

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Теги: росія безпілотник

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