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У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку
Російський БпЛА «Молнія»
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували Харків

Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова. Як інформує «Главком» про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі», – йдеться в повідомленні.

Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Загиблих та поранених на дану хвилину немає.

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на зараз вже відомо про 24 загиблих людини та 83 поранених, серед них семеро дітей.

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Теги: Суми Харків війна окупанти дрон безпілотник

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