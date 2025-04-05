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Сирський: у березні українські безпілотники знищили понад 77 тисяч ворожих цілей

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сирський: у березні українські безпілотники знищили понад 77 тисяч ворожих цілей
фото: Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач розповів про результати щомісячної нарад з питань розвитку безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав звіт командування Сил безпілотних систем. За його даними, за березень за допомогою безпілотників різних типів уражені та знищені понад 77 тис. ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головкома.

За словами Сирського, є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів.

Також Сирський зауважив, «окрему увагу приділили протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії».

«Продовжуємо нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті», – зауважив Сирський.

Під час наради з доповідями й пропозиціями також виступили бойові командири підрозділів БпС «Птахи Мадяра», 3-ї штурмової бригади та інших.

«Безпілотні системи стрімко розвиваються, тому маємо тримати руку на пульсі технологічних новацій, а весь передовий і найкращий досвід використання БпС – оперативно впроваджувати й масштабувати. У війні технологій маємо бути на крок попереду ворога», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський: «Саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна». Російська Федерація пообіцяла американській стороні не атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури України. 

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Теги: Олександр Сирський безпілотник

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