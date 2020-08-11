«Волинський теракт». Відомий шоумен звернув увагу на дуже дивні деталі



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Волинський теракт був схожий на шоу - Чекалкин

«Луцькому терористу було висунуто звинувачення, що він не дотримувався сценарію», - жартує Чекалкин

Якщо історія із захопленням мостів, терактом у Луцьку, «полтавським терористом» є постановкою, то мета таких постановок – підняти рейтинг Зеленського. Цією думкою поділився у інтерв’ю «Главкому» перекладач, дипломат, шоумен Дмитро Чекалкин.

Щодо теракту в Луцьку Дмитро Чекалкин розповідає: «Ми жартували так: луцькому терористу було висунуто звинувачення, що він не дотримувався сценарію. Дуже багато питань до цієї постановки. Було навіть вибране відповідне місце – театральна площа – щоб розіграти цей спектакль. Я пригадую, як теракти відбувалися в Ізраїлі. Наступного дня всі ЗМІ виходять з портретами заручників, вони розповідають свої історії. А тут – єдиний канал комунікації через «1+1». Їхній матеріал передруковують інші ЗМІ. Навіть у волинських журналістів не було доступу до жодного заручника чи навіть його родича. Крім того, серед них впізнали колишніх співробітників МВС. Дехто після звільнення виходить з автобуса, доїдаючи банан – ніби з відрядження повернувся».

За словами шоумена, волинські журналісти звертался з проханням поспілкуватися із заручниками на умовах анонімності чи за винагороду, але ніхто не погодився.

«Це абсолютно нереально. В Ізраїлі люди, які опинялися серед заручників, згодом книжки пишуть про те, що з ними сталося, заробляють на цьому. А тут люди набагато бідніші, їм пропонують гроші, але жоден не погоджується. Чого вони бояться? Адже вони врятувалися після страшенного теракту. Чому ж не поділитися своїми враженнями і переживаннями? Адже 13 годин вони сиділи в автобусі і не знали чи залишаться в живих», - розповідає шоумен.

Також Дмитро Чекалкин пояснив мотив таких постановок: «Всі попередні постановки – із захопленням мостів в Києві – завершувались за 15-20 хвилин до вечірнього прайм-тайму. Щоб потрапити в вечірні новини. Мета – підняти рейтинг президента. Скажіть, чому весь час, поки луцький терорист тримав заручників, на місці операції перебував Кирило Тимошенко (заступник глави Офісу президента, відповідає за інформаційну політику – «Главком»)? Яка нагальна необхідність перебування там людини, яка відповідала за рекламні ролики «95 кварталу»? Чому він опинився там разом з Аваковим? У той же час на тому місці не було голови СБУ Івана Баканова. Раніше, коли траплялися подібні форс-мажори, Зеленський по кілька днів взагалі не виходив на зв’язок – як це було під час збиття нашого літака в Ірані. А тут співробітник ОПУ, який відповідає за піар і різні «відосіки», разом з Аваковим перебуває на місці теракту… Згадайте, ще була інформація про те, що самі співробітники луцької поліції напередодні «теракту» повідомляли своїм родичам, щоб цього дня вони не їхали в центр міста, бо там будуть якісь навчання. Так що питань дуже багато».

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»